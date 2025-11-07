CONCERT M.O.K.O (Electro Punk Rock) Saint-Dizier

CONCERT M.O.K.O (Electro Punk Rock)

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Tout public

La fièvre du bpm, la rage au cœur ! MOKO, duo de gentils énervés/cracheurs de beats, débarque au Petit Paris le vendredi 7 novembre !

Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, MOKO ne ménage ni les hanches, ni les oreilles, et balance un live qui mixe punk, rock, electro et bass music. Temposauvage, clins d’œil à Prodigy, The Clash ou DJ Shadow, l’énergie est contagieuse !

Concert dès 20h30

Bar ouvert dès 18h30 avec Happy Hour sur les pressions jusqu’à 20h30 .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

