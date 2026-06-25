Vélieux

CONCERT M. ROTH & B. LIBERA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

Eglise Vélieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’église de Vélieux accueille le Duo Sciolto. Martina Roth à la flûte et Bärbel Libera à la guitare proposent un concert harmonieux aux influences variées, mêlant les répertoires de Dowland, Giuliani et Ibert. Réservation obligatoire.

Les concerts itinérants de la Sinfonietta Bardou font escale dans le cadre authentique du village de Vélieux. Venez découvrir l’univers raffiné de Martina Roth (flûte traversière) et Bärbel Libera (guitare), réunies au sein du Duo Sciolto. L’acoustique préservée de l’église communale accueillera leurs accords subtils et légers. Le programme musical transcende les époques et offre une alliance parfaite entre vent et cordes, à travers les pièces de John Dowland, le classicisme de Mauro Giuliani et la modernité de Jacques Ibert. Un instant culturel privilégié en Haut-Languedoc. Réservation obligatoire. .

Eglise Vélieux 34220 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

The Church of Vélieux welcomes the Sciolto Duo. Martina Roth on the flute and Bärbel Libera on the guitar will present a harmonious concert featuring a variety of influences, blending the repertoires of Dowland, Giuliani, and Ibert. Reservations required.

L’événement CONCERT M. ROTH & B. LIBERA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Vélieux a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC