Concert M Ston Au Bord Du Monde Plérin

Concert M Ston
Au Bord Du Monde 52 Rue des Bleuets Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10 19:30:00
2025-10-10
Oh joie, Monsieur STON revient nous voir avec un nouveau spectacle
Monsieur STON est un poète raté qui vient de se faire larguer. Frustré par la solitude, inscrit sur un site de rencontre, cet attendrissant looser va tenter de séduire une femme en l’invitant au restaurant.
Costume étriqué, cheveux maladroitement peignés, bouquet de marguerites en main, tout est prêt pour le rendez-vous mais viendra-t-elle ?
Dans une mise-en-scène minimaliste, entre humour et mélancolie, voici le portrait d’un homme naïf, misogyne repenti qui se penche sur son passé et partage en chanson le constat de ses échecs et ses rêves de vie à deux.
Inspiré par ses contemporains, le quotidien dans sa banalité comme dans ses absurdités, Monsieur STON habille ses chansons culottées de musique folk, musette, bossa nova… sans jamais se sentir obligé de choisir entre telle ou telle couleur…
Pour les concerts et les spectacles, nous vous rappelons qu’il est fortement conseillé d’arriver au moins 1/2h avant l’heure indiquée et de prévoir des espèces sonnantes et trébuchantes (ou de gros ou petits billets ) afin de soutenir les artistes. .
Au Bord Du Monde 52 Rue des Bleuets Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 75 88 80 18
