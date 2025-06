CONCERT MA NON TROPPO & FRANCE PARKINSON – Saint-André-de-Sangonis 22 juin 2025 07:00

Hérault

CONCERT MA NON TROPPO & FRANCE PARKINSON Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Le chœur de femmes Ma Non Troppo (Cie Carambole) invite le chœur de l’association France Parkinson pour un concert autour du thème du cinéma… et plus encore !

Le chœur de femmes Ma Non Troppo (Cie Carambole) invite le chœur de l’association France Parkinson pour un concert autour du thème du cinéma… et plus encore !

Chaque chœur interprétera son propre répertoire, avec quelques morceaux communs, sous la direction de Véronique Merveille.

Un moment chaleureux et convivial à ne pas manquer. .

Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 00 60

English :

The Ma Non Troppo women’s choir (Cie Carambole) invites the choir of the France Parkinson association for a concert on the theme of cinema? and much more!

German :

Der Frauenchor Ma Non Troppo (Cie Carambole) lädt den Chor der Vereinigung France Parkinson zu einem Konzert rund um das Thema Kino ein… und noch viel mehr!

Italiano :

Il coro femminile Ma Non Troppo (Cie Carambole) invita il coro dell’associazione France Parkinson per un concerto sul tema del cinema e non solo!

Espanol :

El coro femenino Ma Non Troppo (Cie Carambole) invita al coro de la asociación France Parkinson a un concierto sobre el tema del cine… ¡y mucho más!

L’événement CONCERT MA NON TROPPO & FRANCE PARKINSON Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT