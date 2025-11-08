Concert « Ma préférence à Julien Clerc » Traenheim

Concert « Ma préférence à Julien Clerc » Traenheim samedi 8 novembre 2025.

Concert « Ma préférence à Julien Clerc »

4 rue de l’école Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ma préférence à Julien Clerc, un hommage vibrant au répertoire de Julien Clerc



Présentation du spectacle



Pendant 1h45, Stéphane Lohr vous invite à revivre les plus grandes chansons de Julien Clerc dans un hommage touchant et sincère. Accompagné de sa voix chaude et de son interprétation pleine de sensibilité, il réinterprète les titres phares de l’artiste « Ma préférence », « Femmes je vous aime », « Ce n’est rien », « Si on chantait », et bien d’autres encore.

Ce spectacle est bien plus qu’un simple tour de chant c’est une immersion dans l’univers romantique, poétique et engagé de Julien Clerc.

Un moment fort a marqué le parcours de Stéphane il y a trois ans, après un concert à Strasbourg, Julien Clerc lui-même l’a invité à le rencontrer. Une reconnaissance émouvante pour cet artiste passionné qui partage aujourd’hui avec vous cette admiration à travers son spectacle.



Date samedi 8 novembre 2025

Lieu Salle Socioculturelle de Traenheim

Ouverture des portes 18h

Heure Début du spectacle à 20h00

Durée 1h45

Entrée gratuite • Sortie au chapeau

¿¿ Places limitées Réservation obligatoire (06 36 48 75 13 ou réservation en ligne ) 0 .

4 rue de l’école Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 48 75 13 stephanelohr@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Ma préférence à Julien Clerc » Traenheim a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble