Concert Ma tante au Nigéria Centre culturel Le Dôme Saint-Avé

Le concert Ma Tante au Nigéria vous invite à découvrir les rythmes envoûtants de l’Afro Beat, porté par un groupe de 10 musiciens talentueux. Originaires d’Auray, ces artistes réunissent une section rythmique dynamique composée de guitare basse, batterie, clavier et percussions, ainsi qu’une section cuivre incluant trombone, saxophone et trompette.

Inspiré par l’œuvre de Fela KUTI, figure emblématique de l’Afro Beat dans les années 70, ce concert est une célébration de la musique festive et colorée qui aborde des thématiques sociales et politiques. Préparez-vous à entrer dans la danse et à vivre une expérience musicale unique.

Le bar sera ouvert dès 19h pour vous proposer des grignotages avant le début du concert à 20h30. Ne manquez pas cette occasion de vibrer au son de l’Afro Beat ! .

