Concert MAAAR à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay
mercredi 3 février 2027 · Salle des fêtes · Les Monts d'Aunay
Informations pratiques
Les Monts d’Aunay
Concert MAAAR à Aunay-sur-Odon
Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:00:00
fin : 2027-02-03 20:40:00
Date(s) :
2027-02-03
Trio féminin formé d’Elsa Corre, Charlotte Espieussas et Rebecca Roger Cruz, trois artistes aux parcours et influences musicales variées (Bretagne, Quercy, Venezuela). Leurs voix singulières se mêlent pour créer une musique puissante, rythmée et multiculturelle, inspirée des traditions du monde.
Trio féminin formé d’Elsa Corre, Charlotte Espieussas et Rebecca Roger Cruz, trois artistes aux parcours et influences musicales variées (Bretagne, Quercy, Venezuela). Leurs voix singulières se mêlent pour créer une musique puissante, rythmée et multiculturelle, inspirée des traditions du monde. Atypiques et percussives, elles détournent les codes du chant polyphonique en combinant voix, corps et instruments. Le résultat est une matière sonore riche et immersive, alternant douceur et intensité. .
Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr
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English : Concert MAAAR à Aunay-sur-Odon
A female trio comprising Elsa Corre, Charlotte Espieussas and Rebecca Roger Cruz, three artists with diverse backgrounds and musical influences (Brittany, Quercy, Venezuela). Their distinctive voices blend to create powerful, rhythmic and multicultural music, inspired by world music traditions.
L’événement Concert MAAAR à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité
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