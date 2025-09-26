Concert Mad In Corn à Felzins Felzins

Concert Mad In Corn à Felzins

Concert Mad In Corn à Felzins Felzins vendredi 26 septembre 2025.

Concert Mad In Corn à Felzins

le bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-26

Concert suivi d’une JAM.
Concert suivi d’une JAM.   .

le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12  revonsnosvillages@gmail.com

English :

Concert followed by a JAM.

German :

Konzert mit anschließendem JAM.

Italiano :

Concerto seguito da una JAM.

Espanol :

Concierto seguido de una JAM.

L’événement Concert Mad In Corn à Felzins Felzins a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Figeac