Concert Mad In Corn à Felzins Felzins
Concert Mad In Corn à Felzins Felzins vendredi 26 septembre 2025.
Concert Mad In Corn à Felzins
le bourg Felzins Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Concert suivi d’une JAM.
Concert suivi d’une JAM. .
le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com
English :
Concert followed by a JAM.
German :
Konzert mit anschließendem JAM.
Italiano :
Concerto seguito da una JAM.
Espanol :
Concierto seguido de una JAM.
L’événement Concert Mad In Corn à Felzins Felzins a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Figeac