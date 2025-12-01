Concert | Mad Robin Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Mad Robin

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Mad Robin est un duo guitare-voix qui revisite pop, rock et chanson française.

Depuis les années 50 Elvis, Beatles, en passant par Simon and Garfunkel jusqu’à Oasis ou Louise Attaque. Brian et Dom s’emparent de titres intemporels. Leur répertoire éclectique nous entraîne aussi bien chez Serge Reggiani, The Cure, Manu Chao, Yves Montand, que Dire Straits, Gainsbourg ou Brassens.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

