Concert MADAM’ Rue Saint-Vernier Ornans

Concert MADAM'

Rue Saint-Vernier Caveau des Arts Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : 2026-02-28

Début : 2026-02-28 17:30:00

fin : 2026-02-28 19:30:00



2026-02-28

MADAM’, chanteuse, auteure, compositrice, Franco-Suisse, vous emmènera dans un tourbillon d’émotions.

Accompagnée par deux musiciens, Madam’ chante la vie à chacun et la vie de chacun. Á la fois sensible et passionnée, elle raconte, défend, dénonce parfois. .

Caveau des Arts, Rue Saint-Vernier, Ornans 25290

