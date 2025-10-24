Concert Madame Arthur Magic Mirrors Le Havre

Concert Madame Arthur

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Madame Arthur enflamme Le Havre , le nouveau spectacle musical du cabaret mythique de Pigalle. Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original qui revisite les plus grands classiques de la chanson française. Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vous emmènent en voyage loin des sentiers battus.

Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne vous laissera pas indifférent.

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

