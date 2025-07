Concert « Madame Rouge » Saint-Léon-sur-l’Isle

Concert « Madame Rouge » Saint-Léon-sur-l’Isle vendredi 18 juillet 2025.

Concert « Madame Rouge »

Stade Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Concert Madame Rouge chansons des années 80-90.

Restauration sur place

Stade du bourg, avenue de la République

Entrée gratuite

Mairie 05 53 80 65 18

Concert Madame Rouge chansons des années 80-90.

Restauration sur place

Stade du bourg, avenue de la République

Entrée gratuite

Mairie 05 53 80 65 18 .

Stade Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 65 18

English : Concert « Madame Rouge »

Concert by « Madame Rouge »: songs from the 80s and 90s.

Catering on site

Stade du bourg, avenue de la République

Free admission

Town Hall 05 53 80 65 18

German : Concert « Madame Rouge »

Konzert « Madame Rouge »: Lieder der 80er- und 90er-Jahre.

Verpflegung vor Ort

Stade du bourg, avenue de la République

Kostenloser Eintritt

Rathaus 05 53 80 65 18

Italiano :

Concerto di « Madame Rouge »: canzoni degli anni ’80 e ’90.

Ristorazione in loco

Stade du bourg, avenue de la République

Ingresso libero

Municipio 05 53 80 65 18

Espanol : Concert « Madame Rouge »

Concierto de « Madame Rouge »: canciones de los años 80 y 90.

Catering in situ

Stade du bourg, avenida de la République

Entrada gratuita

Ayuntamiento 05 53 80 65 18

L’événement Concert « Madame Rouge » Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-06-27 par Vallée de l’Isle en Périgord