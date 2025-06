Concert Maddy Blues et food truck Vins Histoires de Bières Le Tréport 12 juillet 2025 20:00

Seine-Maritime

Concert Maddy Blues et food truck Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Vins et Histoires de Bières vous propose un concert du duo rock acoustique « Maddy Blues » en présence du food truck « Sukhothaï ». Réservation souhaitée.

Vins Histoires de Bières Quai de la Retenue

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 samyvinoes6@orange.fr

English : Concert Maddy Blues et food truck

Vins et Histoires de Bières invites you to a concert by the acoustic rock duo « Maddy Blues » in the presence of the « Sukhothaï » food truck. Reservations required.

German :

Vins et Histoires de Bières bietet Ihnen ein Konzert des akustischen Rockduos « Maddy Blues » in Anwesenheit des Foodtrucks « Sukhothaï ». Reservierung erwünscht.

Italiano :

Vins et Histoires de Bières vi invita al concerto del duo rock acustico « Maddy Blues » in presenza del food truck « Sukhothaï ». Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Vins et Histoires de Bières le invita a un concierto del dúo de rock acústico « Maddy Blues » en presencia del food truck « Sukhothaï ». Reserva obligatoria.

