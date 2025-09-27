Concert Maddy Blues Mers-les-Bains

Concert Maddy Blues Mers-les-Bains samedi 27 septembre 2025.

Concert Maddy Blues

21 Rue Marcel Holleville Mers-les-Bains Somme

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Duo reprises pop folk .

21 Rue Marcel Holleville Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

