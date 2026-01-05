Concert MADDY STREET + PnP&P + MICROWAVED COFFEE Châteaulin
Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 21:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Concert au Run ar Puns
MICROWAVED COFFEE
Microwaved Coffee se compose de deux amis, Armel, guitariste et Ethan, chanteur/guitariste. Dans leur premier EP, avec deux guitares, une voix et un micro-onde, le groupe Concarnois mélange différentes tonalités. passant du rock alternatif avec des touches de blues, aux consonances électroniques et indie rock.
PnP&P
PnP&P est un trio de musique hybride, déterminé et pacifique, formé de deux humains et d’une colonie de machines ! Principalement inspiré par les sonorités du Dub, le trio ne s’interdit à peu près rien d’autre que la résignation face au grand capital.
MADDY STREET
Maddy Street c’est de la pop frontale franco-britannique. Le genre n’étant pas une limite, iel oscille aussi entre rock, rap, slam et électro; un univers musical décalé, singulier et engagé. L’anglais.e débarque fort sur la scène émergente française. .
Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
