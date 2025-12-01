[Concert] Made By Girl (blues & jazz) L’Inattendu Dieppe

[Concert] Made By Girl (blues & jazz) L’Inattendu Dieppe vendredi 12 décembre 2025.

[Concert] Made By Girl (blues & jazz)

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

concert de Made By girls Marielle Tognazzoni au piano et Clémence de Tournemire au chant reprennent les standards du blues, du jazz et de la musique populaire avec fraîcheur et fantaisie.

Tarif libre (10€ conseillé).

Restauration et bar à partir de 19h.

Sur réservation. .

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 10 83 linattendu.2@ecomail.fr

English : [Concert] Made By Girl (blues & jazz)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Concert] Made By Girl (blues & jazz) Dieppe a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie