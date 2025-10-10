Concert Mademoiselle K + Copycat [pop-rock] Café Charbon Nevers

Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-10 20:00:00

Mademoiselle K [rock]

Mademoiselle K 10 ans d’indépendance. Déjà 10 ans que Mademoiselle K mène sa barque, devenue bateau, sous la coupe de son propre label Kravache. 10 ans, 3 albums et un public toujours aussi fidèle ! Avant un nouveau départ, Mademoiselle K retrouve son public et ses musiciens pour une nouvelle tournée, un pur moment d’énergie pour raconter où elle en est avec quelques titres inédits, et ravir tous ceux qui la portent depuis plusieurs années… Un pur instant à vivre au Charbon à Nevers le 10 octobre prochain !

Copycat [pop-rock]

Beaucoup de vannes, des combats, l’amour, le corps qu’on accepte ou non, tout ça ça fait des chansons aux milles adjectifs spontanées, sensibles, brutes, malignes… Copycat revient sur la scène du Café Charbon à l’occasion de cette soirée exceptionnelle. Duo incontournable du coin, Apolline et Zoé surfent sur une vague qui n’est pas sans rappeler celle de La Femme ou de Thérapie Taxi. Sélectionnées aux iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2025, elles ont fait paraître leur premier single ‘Oulala’, un hymne survitaminé à l’image de leurs concerts. Un pur bijou de complicité en live qui fait plaisir à voir .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 billetterie@cafe-charbon-nevers.com

