Concert MAD&JAY et repas terroir avec Allan Pierres et Mémoire Salle de la Fabrique Allan

Concert MAD&JAY et repas terroir avec Allan Pierres et Mémoire

Salle de la Fabrique Quartier Mège Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Soirée organisée par l’Association Allan Pierres et Mémoire avec un repas terroir et un concert avec Mad & Jay, duo pop rock années 80/90.

.

Salle de la Fabrique Quartier Mège Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 68 45 78 apm26allan@aol.fr

English :

Evening organized by the Association Allan Pierres et Mémoire, featuring a local meal and a concert by Mad & Jay, a pop rock duo from the 80s and 90s.

German :

Von der Association Allan Pierres et Mémoire organisierter Abend mit einem Essen aus der Region und einem Konzert mit Mad & Jay, einem Pop-Rock-Duo der 80er und 90er Jahre.

Italiano :

Serata organizzata dall’Associazione Allan Pierres et Mémoire, con un pasto locale e un concerto di Mad & Jay, un duo pop rock degli anni ’80 e ’90.

Espanol :

Velada organizada por la Asociación Allan Pierres et Mémoire, con una comida local y un concierto de Mad & Jay, dúo de pop rock de los años 80 y 90.

L’événement Concert MAD&JAY et repas terroir avec Allan Pierres et Mémoire Allan a été mis à jour le 2025-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération