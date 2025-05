Concert Mady, joueur de Kora – Espace Saint-Louis Bar-le-Duc, 31 mai 2025 20:30, Bar-le-Duc.

Originaire de la Casamance, région méridionale du Sénégal, Dialy Mady CISSOKO joue de la kora, harpe-luth d’Afrique de l’Ouest, instrument de musique composé traditionnellement de 21 cordes.

De grands artistes ont popularisé cet instrument, Lamine Konté, qui est le griot qui a le plus popularisé la musique mandingue, Djelimady Sissoko, Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko, Mory Kanté…

Dans l’ethnie mandingue, la famille CISSOKO fait partie de la caste des griots, dépositaires de la tradition orale où les connaissances sont transmises de père en fils. Dès son plus jeune âge, Dialy Mady apprend avec son père à jouer de la kora et à construire son instrument. Installé en France depuis de nombreuses années, Mady vous invite à partager son art du récit accompagné de sa Kora. Un voyage aux confins des traditions africaines…

En partenariat avec Expressions Espace St Louis.

English :

Dialy Mady CISSOKO is a native of Casamance, the southern region of Senegal, and plays the kora, the West African lute harp, a musical instrument traditionally composed of 21 strings.

Great artists have popularized this instrument: Lamine Konté, the griot who most popularized Mandingo music, Djelimady Sissoko, Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko, Mory Kanté?

In the Mandingo ethnic group, the CISSOKO family belongs to the griot caste, custodians of the oral tradition where knowledge is passed down from father to son. From an early age, Dialy Mady learned to play the kora and build his instrument with his father. Now settled in France, Mady invites you to share his art of storytelling, accompanied by his kora. A journey to the frontiers of African tradition?

In partnership with Expressions Espace St Louis.

German :

Dialy Mady CISSOKO stammt aus der Casamance, einer Region im Süden Senegals, und spielt die Kora, eine westafrikanische Harfenlaute, ein Musikinstrument, das traditionell aus 21 Saiten besteht.

Große Künstler haben dieses Instrument populär gemacht: Lamine Konté, der Griot, der die Mandinka-Musik am meisten populär gemacht hat, Djelimady Sissoko, Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko, Mory Kanté?

Die Familie CISSOKO gehört zur Kaste der Griots, die die mündliche Tradition pflegen und deren Wissen vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Von klein auf lernte Dialy Mady von seinem Vater das Kora-Spielen und den Bau seines Instruments. Mady, der seit vielen Jahren in Frankreich lebt, lädt Sie ein, seine Erzählkunst mit ihm zu teilen und dabei von seiner Kora begleitet zu werden. Eine Reise zu den Grenzen der afrikanischen Traditionen?

In Zusammenarbeit mit Expressions Espace St Louis.

Italiano :

Dialy Mady CISSOKO proviene dalla Casamance, la regione meridionale del Senegal, e suona la kora, l’arpa liuto dell’Africa occidentale, uno strumento musicale tradizionalmente composto da 21 corde.

Grandi artisti hanno reso popolare questo strumento, tra cui Lamine Konté, il griot che più ha reso popolare la musica mandingo, Djelimady Sissoko, Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko e Mory Kanté

Nell’etnia Mandingo, la famiglia CISSOKO appartiene alla casta dei griot, custodi della tradizione orale in cui il sapere viene tramandato di padre in figlio. Fin da piccolo, Dialy Mady ha imparato a suonare la kora e a costruire il suo strumento con il padre. Ora stabilitosi in Francia, Mady vi invita a condividere la sua arte di raccontare storie, accompagnato dalla sua kora. Un viaggio alle frontiere della tradizione africana?

In collaborazione con Expressions Espace St Louis.

Espanol :

Dialy Mady CISSOKO procede de Casamance, la región meridional de Senegal, y toca la kora, el arpa laúd de África Occidental, un instrumento musical compuesto tradicionalmente por 21 cuerdas.

Grandes artistas han popularizado este instrumento, como Lamine Konté, el griot que más popularizó la música mandinga, Djelimady Sissoko, Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko y Mory Kanté

En la etnia mandinga, la familia CISSOKO pertenece a la casta de los griots, custodios de la tradición oral en la que los conocimientos se transmiten de padres a hijos. Desde muy pequeño, Dialy Mady aprendió a tocar la kora y a construir su instrumento con su padre. Ahora afincado en Francia, Mady le invita a compartir su arte de contar historias, acompañado de su kora. Un viaje al corazón de las tradiciones africanas..

En colaboración con Expressions Espace St Louis.

