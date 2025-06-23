Concert Maestrissimo Espace Montrichard Pont-à-Mousson
Concert Maestrissimo Espace Montrichard Pont-à-Mousson jeudi 29 janvier 2026.
Concert Maestrissimo
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Concert Maestrissimo, dirigé par Jean-Marc DUMONTET Saison Culturelle à l’Espace Montrichard
Tout droit revenus d’une tournée mondiale de 12 ans, le quatuor de musiciens reviennent en France !
Maestrissimo réinvente la tradition en fusionnant musique classique avec d’autres styles musicaux. C’est dans un esprit déjanté que ces quatre grands artistes vous proposent de redécouvrir le plaisir d’assister à un concert grandiose.
Ce spectacle familial promet de ravir les mélomanes et les amateurs de rock, ou encore de musique pop. Véritable regain d’énergie, ce quatuor vous assure de repartir avec le sourire.Tout public
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr
English :
Maestrissimo concert, conducted by Jean-Marc DUMONTET ? Cultural Season at Espace Montrichard
Fresh from a 12-year world tour, the quartet of musicians return to France!
Maestrissimo reinvents tradition by fusing classical music with other musical styles. In a crazy spirit, these four great artists invite you to rediscover the pleasure of attending a grandiose concert.
This family show promises to delight music lovers and fans of rock and pop music alike. A real energy boost, this quartet is guaranteed to leave you smiling.
German :
Maestrissimo-Konzert unter der Leitung von Jean-Marc DUMONTET? Kultursaison im Espace Montrichard
Frisch von einer 12-jährigen Welttournee kehrt das Musikerquartett nach Frankreich zurück!
Maestrissimo erfindet die Tradition neu, indem sie klassische Musik mit anderen Musikstilen verschmelzen. In einem verrückten Geist schlagen Ihnen diese vier großen Künstler vor, das Vergnügen, einem großartigen Konzert beizuwohnen, wiederzuentdecken.
Dieses Familienspektakel verspricht, alle Musikliebhaber und Fans von Rock- und Popmusik zu begeistern. Dieses Quartett ist ein echter Energiekick und sorgt dafür, dass Sie mit einem Lächeln nach Hause gehen.
Italiano :
Concerto Maestrissimo, diretto da Jean-Marc DUMONTET ? Stagione culturale all’Espace Montrichard
Fresco di un tour mondiale durato 12 anni, il quartetto di musicisti torna in Francia!
I Maestrissimo reinventano la tradizione fondendo la musica classica con altri stili musicali. Questi quattro grandi artisti vi faranno riscoprire il piacere di assistere a un concerto grandioso.
Questo spettacolo per famiglie promette di deliziare gli amanti della musica e gli appassionati di rock e pop. Un vero e proprio concentrato di energia, questo quartetto vi lascerà sicuramente sorridenti.
Espanol :
Concierto Maestrissimo, dirigido por Jean-Marc DUMONTET ? Temporada cultural en el Espace Montrichard
Recién llegados de una gira mundial de 12 años, ¡el cuarteto de músicos regresa a Francia!
Maestrissimo reinventa la tradición fusionando la música clásica con otros estilos musicales. Estos cuatro grandes artistas le harán redescubrir el placer de asistir a un concierto grandioso.
Este espectáculo familiar promete hacer las delicias de los melómanos y aficionados al rock y al pop. Un verdadero chute de energía, este cuarteto le garantizará una sonrisa.
