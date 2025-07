Concert Mafalda High Aix

Concert Mafalda High Aix mercredi 16 juillet 2025.

Concert Mafalda High

5 Rue de la Mairie Aix Corrèze

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Dans le cadre de « C’est ma tournée » concert Mafalda High

Avec la commune et le comité des fêtes, la médiathèque Haute Corrèze et MymyLibri

PARTIR EN LIVRE / festival estival pour la lecture auprès des enfants et de la jeunesse avec le CNL, le ministère de la Culture et la médiathèque de Haute-Corrèze

C’est Ma Tournée / concerts de musiques actuelles l’été en ruralité avec la FAL19, Des Lendemains qui chantent et le pôle vie associative HCC .

5 Rue de la Mairie Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 35 38 contact@hautecorrezecommunaute.fr

Concert Mafalda High

