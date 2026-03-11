Concert MAGALIE VAE à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Concert MAGALIE VAE à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Une voix révélée, une artiste confirmée… à Brive pour une soirée unique.

Révélée au grand public en 2005 en remportant la Star Academy, Magalie Vaé poursuit depuis un parcours musical sincère, porté par une voix puissante et une interprétation pleine d’émotion.

À L’Improviste, elle vous propose un moment musical en toute proximité seule sur scène, elle partagera plusieurs titres qui ont marqué son parcours, dans une atmosphère intimiste où la voix et l’émotion prennent toute la place. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

