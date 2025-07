Concert Magic Swing Le Manoir du Ster Penmarch

Concert Magic Swing Le Manoir du Ster Penmarch dimanche 27 juillet 2025.

Concert Magic Swing

Le Manoir du Ster 792 Hent Maner Ar Ster Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 21:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Dignes représentants actuels du style jazz manouche , MAGIC SWING rend hommage à cette musique insufflée par son précurseur Django REINHARDT.

Artistes virtuoses, les musiciens de ce groupe pratiquent l’art de la guitare manouche en restant fidèle au Swing des années 30-40. Leur musique est puisée essentiellement dans le répertoire de Django REINHARDT ainsi que dans les compositions tout à fait originales du soliste Pipiss HAAG. Elle est empreinte d’une rare puissance de vie mêlant nostalgie, joie et mélancolie et se doit d’être une musique venant du cœur.

Pipiss HAAG: Guitare

Né dans une famille de musiciens manouches installés à Sarreguemines dans le nord-est de la France Pipiss HAAG reste le fidèle dépositaire de sa tradition musicale. S’il lui arrive de reprendre outre quelques unes des pièces les plus connues de Django REINHARDT, des standards américains des années trente, voir des chansons d’Edith PIAF ou d’Eddy MITCHEL c’est pour les harmoniser et les interpréter comme de purs morceaux manouches. Sa force et la précision de sa main droite ainsi que son phrasé font de lui un guitariste hors pair. Sa musique caractérisé par une grande générosité, véhicule une sensibilité profonde servie par un sens rare de la mélodie. Auteur- compositeur lui même, il est non seulement le colporteur du patrimoine musical de Django mais aussi la nouvelle génération manouche qui alimente un répertoire de tradition orale.

Jean-Marc SUM: Guitare

Jean-Marc SUM, autodidacte talentueux, a accompagné de nombreux groupes de jazz, avant de créer avec son ami et compagnon de voyage cette formation qualifiée par la presse de rare .

Mélancolie, joie, tendresse, cette musique vous apportera quelque chose de magique !! .

Le Manoir du Ster 792 Hent Maner Ar Ster Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 7 83 70 33 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Magic Swing Penmarch a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Destination Pays Bigouden Sud