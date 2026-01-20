Concert Magie aux chandelles Théâtre Emile Loubet Montélimar

Concert Magie aux chandelles

Théâtre Emile Loubet 1 Place du Theatre Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 19:30:00

fin : 2026-02-17 21:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Nous aurons l’honneur d’accueillir la violoncelliste de renommée internationale Myroslava Tsybka et la pianiste virtuose Tetyana Victory pour un concert intitulé “Magie aux chandelles” accompagné par des danseuses d’Aurélie Glenn (Lala Tango)

.

Théâtre Emile Loubet 1 Place du Theatre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 55 80 54 help@umpd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are honored to welcome internationally renowned cellist Myroslava Tsybka and virtuoso pianist Tetyana Victory for a concert entitled ?Magic by Candlelight? accompanied by dancers from Aurélie Glenn (Lala Tango)

L’événement Concert Magie aux chandelles Montélimar a été mis à jour le 2026-01-20 par Montélimar Tourisme Agglomération