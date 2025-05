Concert Magie du Classique avec Sarbacanes – Casernes Kilmaine Tarascon, 4 juillet 2025 21:00, Tarascon.

Bouches-du-Rhône

Concert Magie du Classique avec Sarbacanes Vendredi 4 juillet 2025 de 21h à 22h30. Casernes Kilmaine Boulevard Victor Hugo Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Le Cercle de Musique organise chaque année « La Nuit du Classique », évènement ancré dans les manifestations culturelles à Tarascon ! Le concert d’été « Magie du Classique », donné dans la Cour d’Honneur du Quartier Kilmaine, accueille l’ensemble Sarbacanes !

Sarbacanes est un ensemble dédié à la musique du XVIIIe siècle qui met à l’honneur les instruments à vent. Son répertoire s’étend de la sonate en trio aux sérénades à grand effectif de l’époque classique. Pour cette nouvelle soirée tarasconnaise il nous interprétera les plus belles oeuvres pour feux d’artifices et jeux d’eaux royaux de Georg Friedrich Haendel. L’ensemble, qui s’est déjà produit à Tarascon pour le cercle de musique, a été remarqué dans les plus grands festivals comme la Folle Journée de Nantes ou le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence !

21h/Concert

Water Music & Music for the Royal Fireworks les plus belles musiques sur l’eau et pour feux d’artifices royaux de Georg Friedrich Haendel.

Orchestre Ensemble Sarbacanes Direction Neven Lesage et Gabriel Pidoux .

Casernes Kilmaine Boulevard Victor Hugo

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 00 10

English :

Every year, the Cercle de Musique organizes « La Nuit du Classique », one of Tarascon’s most popular cultural events! The « Magie du Classique » summer concert, held in the Cour d’Honneur of the Quartier Kilmaine, welcomes the Sarbacanes ensemble!

German :

Der Cercle de Musique organisiert jedes Jahr « La Nuit du Classique », ein Ereignis, das fest in den kulturellen Veranstaltungen in Tarascon verankert ist! Beim Sommerkonzert « Magie du Classique », das im Ehrenhof des Quartier Kilmaine stattfindet, tritt das Ensemble Sarbacanes auf!

Italiano :

Il Cercle de Musique organizza ogni anno « La Nuit du Classique », uno degli eventi culturali più popolari di Tarascon! Il concerto estivo « Magie du Classique », che si tiene nella Cour d’Honneur del Quartier Kilmaine, accoglie l’ensemble Sarbacanes!

Espanol :

Cada año, el Cercle de Musique organiza « La Nuit du Classique », uno de los acontecimientos culturales más populares de Tarascón El concierto de verano « Magie du Classique », celebrado en la Cour d’Honneur del Quartier Kilmaine, acoge al conjunto Sarbacanes

L’événement Concert Magie du Classique avec Sarbacanes Tarascon a été mis à jour le 2025-05-26 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)