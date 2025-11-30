Concert Magnificat et autres motets de John Rutter Pontarlier
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
2025-11-30
L’ensemble Vocalia de Pontarlier, la chorale du Plateau de Valdahon, la chorale du Sacré-Coeur de Vercel, l’ensemble Le Contrepoint de Besançon, la chorale Diapason d’Ornans et l’orchestre Ariolica de Pontarlier vous présentent le Magnificat et autres oeuvres de John Rutter.
Réservation en ligne ou en prévente au conservatoire de Pontarlier. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
