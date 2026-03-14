CONCERT MAGNIFICAT Ganges
CONCERT MAGNIFICAT Ganges dimanche 29 mars 2026.
CONCERT MAGNIFICAT
Avenue Pasteur Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concert proposé en l’église Saint Pierre et Saint Paul de Ganges, le dimanche 29 mars à 17h30.
L’Ensemble vocal de Grabels est heureux de vous proposer sa représentation du Magnificat de John Rutter, sous la direction musicale de Valérie Blanvillain.
Camille Gimenez-Lavaud (Soprano), accompagnée de piano, violon, trompette et percussions. .
Avenue Pasteur Ganges 34190 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at the Church of Saint Peter and Saint Paul in Ganges, Sunday March 29 at 5:30pm.
L’événement CONCERT MAGNIFICAT Ganges a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34