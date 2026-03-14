CONCERT MAGNIFICAT

Avenue Pasteur Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert proposé en l’église Saint Pierre et Saint Paul de Ganges, le dimanche 29 mars à 17h30.

L’Ensemble vocal de Grabels est heureux de vous proposer sa représentation du Magnificat de John Rutter, sous la direction musicale de Valérie Blanvillain.

Camille Gimenez-Lavaud (Soprano), accompagnée de piano, violon, trompette et percussions. .

Avenue Pasteur Ganges 34190 Hérault Occitanie

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English :

Concert at the Church of Saint Peter and Saint Paul in Ganges, Sunday March 29 at 5:30pm.

L’événement CONCERT MAGNIFICAT Ganges a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34