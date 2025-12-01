Concert Ma’Guy Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Concert Ma'Guy Place de l'Abbaye Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Concert Ma’Guy
Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
Musique jazzy, saoul, gospel, Noël…
À partir de 16h, sur le marché de Noël. .
Place de l’Abbaye Marché de Noël Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
