Concert Mahler 2e Symphonie Résurrection Festival Musiques Interdites Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 16h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Pour la première fois à Marseille et pour l’anniversaire des 20 ans du Festival Musiques Interdites, la monumentale 2e Symphonie de Mahler composée entre 1888 et 1894 révisée en 1909 et interdite par le III° Reich.



Immense fresque passant de la tragédie de la mort, des joies de la vie perdue et de l’absurdité de la condition humaine dans ses trois premiers mouvements à l’émouvante pureté de la Lumière Originelle (Urlicht) du quatrième mouvement vers la Résurrection chorale de son final. Une communion universelle avec Mahler, ce Titan musical étranger partout une expérience musicale inoubliable au cœur de l’humain.



Coréalisation Festival Musiques Interdites / Opéra de Marseille



GUSTAV MAHLER

Symphonie n° 2 en ut mineur Résurrection



Direction musicale Michele SPOTTI



Mezzo-soprano Aude EXTRÉMO

Soprano Irina STOPINA



Orchestre philharmonique et Chœur de l’Opéra de Marseille .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

