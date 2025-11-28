Concert | Mairo + Soro (Rap) Creil

Concert RAP avec les artistes « Mairo » et « Soro » à la La Grange à Musique (Creil) Vendredi 28 novembre à partir de 20h30.

MAIRO: Révélé par 95 Monde Libre, Mairo enchaîne les succès avec Rougemort, Qui a volé le soleil ? et Omar Chappier, cumulant plus de 10 millions de streams et des concerts à guichets fermés. Il est membre de la clique Superwak aux cotés de Di-Meh, Slimka et Makala. En 2024, il explose avec La Solution aux côtés de H JeuneCrack et enflamme les plus grands festivals. Son freestyle légendaire sur Grünt 68 et sa tournée 2025, dont un passage à La Cigale, confirment son statut d’artiste incontournable. Le rappeur genevois livre une œuvre libre, engagée et viscéralement personnelle.

SORO est un rappeur à la palette large enfant du rock et véritable touche à tout, il conjugue un flow technique et incisif avec une diversité musicale saisissante. Tour à tour catchy et mélodiques, ses prods, qu’il compose lui-même, reflètent une signature unique.

Vendredi 28 novembre à la Grange à Musique. Ouverture des portes à 20h30.

Tarifs: de 10€ à 14€

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr 10 .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

RAP concert with artists « Mairo » and « Soro » at La Grange à Musique (Creil) Friday November 28 from 8:30pm.

German :

RAP-Konzert mit den Künstlern « Mairo » und « Soro » in der La Grange à Musique (Creil) Freitag, 28. November, ab 20:30 Uhr.

Italiano :

Concerto RAP con gli artisti « Mairo » e « Soro » presso La Grange à Musique (Creil) venerdì 28 novembre dalle 20.30.

Espanol :

Concierto RAP con los artistas « Mairo » y « Soro » en La Grange à Musique (Creil) viernes 28 de noviembre a partir de las 20.30 h.

