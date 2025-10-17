Concert M’airsidorien Chez Trey Place de la fontaine Béost

Place de la fontaine Chez Trey Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

M’Airsidorien exporte l’esprit et la culture béarnistanaise sur les scènes frontalières, offrant au public un style unique mêlant sonorités béarnistanaises, boite à rythme et chaleur méditerranéenne,mais pas que.

Mais MSDR, c’est avant tout une folie contagieuse, des litres de bave chaude et cuivrée, une forte odeur de chat mouillé et des concerts dont on ne connaît jamais l’issue ! .

Place de la fontaine Chez Trey Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 15 89

