CONCERT Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement PARIS

SOUNDS OF FREEDOM vous invite à découvrir les coulisses de la préparation vocale, scénique et artistique des artistes du SOF COLLECTIVE.

Cet ATELIER CONCERT est le fruit d’un accompagnement sur mesure que propose Bixente Simonet et d’autres intervenants spécialisés ET permet de donner corps à leur vision, progresser et ouvrir le champ /chant des possibles.

UNE RESTITUTION DE MASTER CLASS – UN CONCERT A NE PAS MANQUER

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e arrondissement 28, rue Laure Diebold 75008 PARIS

+33153678360 maison.asso.08@paris.fr