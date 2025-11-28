Concert Maison Pleine Margaux & Martin Wintzenheim

Concert Maison Pleine Margaux & Martin

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

“Maison pleine”, tel est le nom du nouvel album de Margaux & Martin. Des chansons comme autant de pièces d’une maison qu’ils ouvrent aux curieux.

“Maison pleine”, tel est le nom du nouvel album et spectacle de Margaux & Martin. Des chansons comme autant de pièces d’une maison qu’ils ouvrent aux curieux, des intrigues mises en scène comme on meuble une chambre qu’on aura visitée. Il en est des maisons pleines mais des vies tristes, des coeurs qui sonnent creux. En nous accueillant chez eux, Margaux & Martin dressent leur inventaire. Ce qui compte et ce qui pèse, ce qui retient ou libère.

Il y aura dans la maison de ce duo de scène qui l’est aussi à la vie des invités et des complices. Ceux-là ajoutent des voix à la musique comme on ouvre des murs pour y placer des fenêtres. Poussez la porte et dépêchez-vous d’entrer. .

maison pleine? is the title of Margaux & Martin?s new album. Songs like so many rooms in a house that they open to the curious.

