CONCERT MAÎTRISE SAINT JOSEPH DE PRADES Amélie-les-Bains-Palalda samedi 2 août 2025.

Début : 2025-08-02 19:00:00

2025-08-02

Dans le cadre du Festival Música Antiga dels Pirineus

Plein tarif 17 € | T. réduit 14 € | T. enfant (4-14 ans) 2 €

Eglise Saint Quentin Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

As part of the « Música Antiga dels Pirineus » Festival

Saint Quentin Church

Full price: 17 ? | Reduced price: 14 ? 14 ? | Children (4-14 yrs) 2 ?

German :

Im Rahmen des Festivals « Música Antiga dels Pirineus »

Kirche Saint Quentin

Voller Preis: 17? | Ermäßigter T. 14 ? | T. Kind (4-14 Jahre) 2 ?

Italiano :

Nell’ambito del Festival « Música Antiga dels Pirineus »

Chiesa di San Quintino

Prezzo intero: 17 ? | Prezzo ridotto: 14 ? 14 ? | Bambini (4-14 anni): 2 ?

Espanol :

En el marco del Festival « Música Antiga dels Pirineus

Iglesia de San Quintín

Precio completo: 17€ | Precio reducido: 14€. 14€ | Niños (4-14 años) 2€

