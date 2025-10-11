Concert Maîtrise Saint-Marc Les Choristes Guebwiller

Concert Maîtrise Saint-Marc Les Choristes Guebwiller samedi 11 octobre 2025.

Concert Maîtrise Saint-Marc Les Choristes

1 Rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Revivez l’émotion des Choristes à Guebwiller avec la Maîtrise Saint Marc de Lyon ! Un concert caritatif exceptionnel pour une soirée inoubliable de musique et de solidarité.

L’émotion du film Les Choristes prend vie le temps d’une soirée exceptionnelle à Guebwiller ! La célèbre Maîtrise Saint Marc de Lyon, chorale emblématique du long-métrage, vous donne rendez-vous pour un concert caritatif placé sous le signe du partage et de la beauté vocale. Sous la direction inspirée de Nicolas Porte, les jeunes voix de ce chœur d’enfants parmi les plus renommés de France feront vibrer l’église Notre-Dame avec les chansons du film, des chants sacrés et d’autres surprises musicales. Un moment rare, chargé de poésie et de générosité, au profit de l’association Cœurs pour le Monde. Une soirée à ne pas manquer, où la magie des voix touche les cœurs. .

1 Rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 54 50 40 coeurspourlemonde@gmail.com

English :

Relive the emotion of the Choristes in Guebwiller with the Maîtrise Saint Marc de Lyon! An exceptional charity concert for an unforgettable evening of music and solidarity.

German :

Erleben Sie die Emotionen der Choristen in Guebwiller mit der Maîtrise Saint Marc de Lyon! Ein außergewöhnliches Benefizkonzert für einen unvergesslichen Abend voller Musik und Solidarität.

Italiano :

Rivivete l’emozione dei Choristes di Guebwiller con la Maîtrise Saint Marc de Lyon! Un eccezionale concerto di beneficenza per una serata indimenticabile di musica e solidarietà.

Espanol :

¡Reviva la emoción de los Choristes en Guebwiller con la Maîtrise Saint Marc de Lyon! Un concierto benéfico excepcional para una velada inolvidable de música y solidaridad.

L’événement Concert Maîtrise Saint-Marc Les Choristes Guebwiller a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller