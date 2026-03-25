Concert Maîtrise St Joseph de Prades Saint-Brieuc
Concert Maîtrise St Joseph de Prades Saint-Brieuc jeudi 9 avril 2026.
Concert Maîtrise St Joseph de Prades
Place du Martray Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 22:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Laissez vous transporter au paradis en écoutant les voix d’anges de ces enfants et adolescents, écoliers et collégiens venus des Pyrénées Orientales ; voyez la cathédrale d’un oeil neuf en les regardant évoluer au gré des morceaux qu’ils interprèteront sous la direction inspirée de leur chef.
Emotion et joie garanties ! .
Place du Martray Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 18 35 29
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English :
L’événement Concert Maîtrise St Joseph de Prades Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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