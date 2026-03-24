Concert Makja Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie
Concert Makja Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie samedi 28 mars 2026.
Concert Makja
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Apéro et repas à partir de 18h18 boulettes de poulet* façon carbonade et frites maison, cheese cake réservation conseillée (16€)
Concert à 20h30 MAKJA Trio acoustique Prix libre et conscient
Apéro et repas à partir de 18h18
Repas boulettes de poulet* façon carbonade et frites maison, cheese cake
16 € (formule complète hors boisson) Réservation conseillée pour le repas
Concert à 20h30 MAKJA Trio acoustique découvrez un artiste au grand cœur qui œuvre pour un accès à tous à la culture.
Lauréat du trophée Georges Brassens et du prix du Jury 2025, le trio a notamment participé aux premières parties de Grand Corps Malade, Ben Mazué, Feu Chatterton, HK et les Saltimbanks, etc. .
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr
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English : Concert Makja
Aperitif and meal from 6:18 pm: carbonade-style chicken meatballs* with home fries, cheese cake booking recommended (16?)
Concert at 8:30pm: MAKJA Acoustic Trio Free and conscious price
L’événement Concert Makja Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère
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