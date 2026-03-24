Concert Makja Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

Concert Makja

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Apéro et repas à partir de 18h18 boulettes de poulet* façon carbonade et frites maison, cheese cake réservation conseillée (16€)

Concert à 20h30 MAKJA Trio acoustique Prix libre et conscient

Apéro et repas à partir de 18h18

Repas boulettes de poulet* façon carbonade et frites maison, cheese cake

16 € (formule complète hors boisson) Réservation conseillée pour le repas

Concert à 20h30 MAKJA Trio acoustique découvrez un artiste au grand cœur qui œuvre pour un accès à tous à la culture.

Lauréat du trophée Georges Brassens et du prix du Jury 2025, le trio a notamment participé aux premières parties de Grand Corps Malade, Ben Mazué, Feu Chatterton, HK et les Saltimbanks, etc. .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr

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English : Concert Makja

Aperitif and meal from 6:18 pm: carbonade-style chicken meatballs* with home fries, cheese cake booking recommended (16?)

Concert at 8:30pm: MAKJA Acoustic Trio Free and conscious price

L’événement Concert Makja Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère