Concert Malaka + Guynel • Folk Soul Théâtre Traversière Paris

Malaka se caractérise par la voix de 2 sœurs ; Deux grains très distincts.

Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul.

Le duo Malaka se produit sur scène entouré d’une guitare, d’un cajon ainsi que des mains percussives de Thimothé Faure. Évoquant la douceur du miel et le parfum des épices, leurs voix ne sont pas sans rappeler Coco Rosie. L’univers de Malaka est influencé par des personnalités musicales et artistiques au croisement de styles très hétéroclites, parmi lesquels nous pouvons citer Laylow, Joy Crooks, Little Simz ou encore Ren.

Filles d’un monde créole, comme Ibeyi, auxquelles les professionnels les comparent régulièrement, Malaka se rêve et se veut un duo traçant son propre chemin.

https://www.instagram.com/malaka_sl/

Guynel Eliza est un chanteur, auteur-compositeur, musicien et artiste martiniquais basé à Paris. Nourri par la folk, la soul, les sonorités caribéennes, la musique brésilienne et le jazz, il crée une musique chaleureuse et introspective. Son univers explore l’identité, la spiritualité et la beauté noire à travers une approche profondément sensible. Entre voix, mots et images, Guynel invite le public dans un espace intime où l’émotion devient langage. »

https://www.instagram.com/guynel_/

Une soirée placée sous le signe de la douceur et de l’émotion, du miel pour les oreilles. Ce concert est une invitation à se laisser porter par des voix caressantes, des harmonies délicates et une musique intime, à la frontière du folk et de la soul.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 20h00 à 21h45

payant

Plein : 19,00 €

Réduit* : 15,00 €

(*demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, +65 ans, personnes en situation d’handicap)

Super Réduit* : 12,00€

(*Étudiants, Minimas Sociaux)

Enfant – 12 ans : 7,00€

Tout public.

Horaire :

début : 2026-01-21T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-21T22:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21

Théâtre Traversière 15 bis rue traversière 75012 Paris

https://theatre-traversiere.fr/spectacle/malaka-guynel/ +33143466541 rp@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere



