Concert Malaka Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 21 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-21 21:00:00

fin : 2025-07-21 23:00:00

2025-07-21

Malaka est un duo formé par deux soeurs. Laurina & Sacha ont trouvé leur voix mélangeant les styles, les origines.

Leurs grains de voix qui s’entrecroisent leur permettent de faire rimer complémentarité avec sororité. Douce et rythmée, adoptant des sonorités brutes mais néanmoins mélodique, leur musique tisse un lien vers ce que l’on définit souvent comme « organique ». Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel, accompagnés d’un jeu épuré. Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul. Avec les soeurs de Malaka, la musique prend une nouvelle dimension, où les voix fusionnent pour créer une expérience

musicale envoûtante, une terre nouvelle sur laquelle s’aventurer. Elles ont assurées les premières parties de Selah Sue, Ayo, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Faada Freddy et Zoufris Maracas .

Place de la Cathédrale Parvis de la cathédrale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

