Concert Malaka Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Concert Malaka

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Concert Malaka dans le cadre des P’tites Scènes en partenariat avec le département de la Gironde et l’IDDAC.

Folk Soul Tout public.

Malaka se caractérise par la voix de 2 soeurs.

Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel, accompagnés d’un jeu épuré. Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et du soul.

Avec Malaka, la musique prend une nouvelle dimension, où les voix fusionnent pour créer une expérience musicale envoûtante, une terre nouvelle sur laquelle s’aventurer.

Malaka a assuré les 1ères parties de Selah Sue, Ayo, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Faada Freddy, Zoufris Maracas…

Soirée apéro-concert en partenariat avec une association foyenne.

Salle Clarisse Brian-Reclus à 19h30.

Durée 1h10. .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

