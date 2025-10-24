Concert Malaka + Tom Poisson Bleu Pluriel Trégueux

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 22:00:00

2025-10-24

MALAKA

Malaka se caractérise par les voix envoûtantes de ces deux sœurs et par une rythmique épurée et magnétique. Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul.

TOM POISSON

Tom déploie dans ce nouveau spectacle des ailes de poisson-volant en s’accompagnant d’Alice Chiaverini et de Denis Piednoir. Ils partagent sur scène un même et unique micro pour nous chanter, avec un doux équilibre de voix, un monde intranquille mais pétri d’humanité.

A partir de 8 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d'Armor Bretagne

