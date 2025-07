Concert Malayerba au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert Malayerba au Casino de Jonzac jeudi 28 août 2025.

Concert Malayerba au Casino de Jonzac

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Malayerba est un duo qui propose des standards de Bossa Nova et de Samba (Antônio Carlos Jobim, Stan Getz, Joao Gilberto…) et aussi des classiques de la pop ou de la chanson française revisités en Bossa/Samba. A découvrir !

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Malayerba is a duo that plays Bossa Nova and Samba standards (Antônio Carlos Jobim, Stan Getz, Joao Gilberto…) as well as pop and French chanson classics revisited in Bossa/Samba. A must-see!

German :

Malayerba ist ein Duo, das Bossa Nova- und Samba-Standards (Antônio Carlos Jobim, Stan Getz, Joao Gilberto…) und auch Klassiker des Pop oder des französischen Chansons, die in Bossa/Samba neu interpretiert werden, anbietet. Zum Entdecken!

Italiano :

Malayerba è un duo che suona standard di Bossa Nova e Samba (Antônio Carlos Jobim, Stan Getz, Joao Gilberto…) oltre a classici del pop e della chanson francese rivisitati in chiave Bossa/Samba. Da non perdere!

Espanol :

Malayerba es un dúo que interpreta estándares de Bossa Nova y Samba (Antônio Carlos Jobim, Stan Getz, Joao Gilberto…), así como clásicos del pop y de la chanson francesa revisitados en Bossa/Samba. No se lo pierda

