Concert Malien à L’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Concert Malien à L’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 19 juillet 2025.

Concert Malien à L’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 22:00:00

2025-07-19

Avec l’association Les Mains Verdies.

Démonstration de danse à 19h, concert malien à 20h et cantine africaine.

Pratique Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis Participation libre.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Concert Malien à L’Escarbille

With the association Les Mains Verdies.

Dance demonstration at 7pm, Malian concert at 8pm and African canteen.

Practical: Café associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis Free participation.

German :

Mit dem Verein Les Mains Verdies.

Tanzvorführung um 19 Uhr, malisches Konzert um 20 Uhr und afrikanische Kantine.

Praktische Informationen: Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis Freie Teilnahme.

Italiano :

Con l’associazione Les Mains Verdies.

Dimostrazione di danza alle 19.00, concerto maliano alle 20.00 e mensa africana.

Pratica: Café associatif l’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis Ingresso libero.

Espanol :

Con la asociación Les Mains Verdies.

Demostración de danza a las 19.00 h, concierto maliense a las 20.00 h y cantina africana.

Práctico: Café asociativo l’Escarbille en el 121 rue du Perche en Boissy-Maugis Entrada libre.

L’événement Concert Malien à L’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CdC Coeur du Perche