Concert Malik Djoudi Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher jeudi 30 avril 2026.

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2026-04-30 20:30:00

Sa voix délicate, comme ses talents d’écriture et de mélodiste, rayonnaient déjà en 2017 sur son album « Un ». Adoubé par Étienne Daho avec qui il enregistrait son premier duo, Malik Djoudi est aujourd’hui une des sensations de la pop française. En 2020, il sortait son deuxième disque solo. Pétri à son image, « Tempérament » fut nommé aux 35èmes Victoires de la Musique dans la catégorie “Album révélation de l’année”.

Après le disque Troie, riche d’expérimentations sonores et des participations de luxueux invités comme Isabelle Adjani, Philippe Katerine et Lala&ce, sans compter sa création avec Gaspard Claus, l’artiste a surmonté ses doutes avec un quatrième long-format aussi introspectif que gorgé d’amour et de sentiments « Vivant ».

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

