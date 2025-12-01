Concert Malinka (Polyphonies du Monde) La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert Malinka (Polyphonies du Monde)

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

.Un concert de MALINCKA c’est un voyage vocal et polyphonique à travers le monde.

.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

a MALINCKA concert is a vocal and polyphonic journey around the world.

German :

ein Konzert von MALINCKA ist eine stimmliche und mehrstimmige Reise durch die Welt.

Italiano :

un concerto dei MALINCKA è un viaggio vocale e polifonico intorno al mondo.

Espanol :

un concierto de MALINCKA es un viaje vocal y polifónico alrededor del mundo.

L’événement Concert Malinka (Polyphonies du Monde) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-12 par Valence Romans Tourisme