Concert Malinka (Polyphonies du Monde) La Maison Nugues Romans-sur-Isère
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
2025-12-12 2025-12-13
.Un concert de MALINCKA c’est un voyage vocal et polyphonique à travers le monde.
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
a MALINCKA concert is a vocal and polyphonic journey around the world.
German :
ein Konzert von MALINCKA ist eine stimmliche und mehrstimmige Reise durch die Welt.
Italiano :
un concerto dei MALINCKA è un viaggio vocale e polifonico intorno al mondo.
Espanol :
un concierto de MALINCKA es un viaje vocal y polifónico alrededor del mundo.
