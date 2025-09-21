Concert Maloya Fusion « Lo Bon Tan » Le Kerveguen Saint-Pierre

Concert Maloya Fusion « Lo Bon Tan » Le Kerveguen Saint-Pierre dimanche 21 septembre 2025.

Concert Maloya Fusion « Lo Bon Tan » Dimanche 21 septembre, 15h30, 16h30 Le Kerveguen La Réunion

Accès libre – sans réservation mais places limitées – infos 0262 32 62 18

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Par le groupe Tramay

David Abrousse et Florence Latappy, leaders du groupe Tramay et leurs dalons, Nicolas Lucazeau, (guitare) et Anas Mall (balafon et percussions) vous plongent dans un océan de nostalgie, de douceur et d’énergie. Lo bon tan, titre emblématique de ce set de 30 minutes évoque la Réunion lontan et la douceur de vivre. Des vibrations qui vous donneront envie de vous laisser emporter par la vague Tramay.

Le Kerveguen Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la nouvelle salle des musiques actuelles à Saint-Pierre

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit photo © Leaf Arvie