Concert MALTED MILK + 1ère partie La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Concert MALTED MILK + 1ère partie La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 14 novembre 2025.

Concert MALTED MILK + 1ère partie

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 17 – 17 – 19 EUR

Tarif réduit

+2€ sur place (17€ avec la carte Cordo)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Une énergie brute, une âme profonde et un groove irrésistible !

.

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

Raw energy, deep soul and an irresistible groove!

German :

Rohe Energie, eine tiefe Seele und ein unwiderstehlicher Groove!

Italiano :

Energia cruda, anima profonda e un groove irresistibile!

Espanol :

Energía bruta, alma profunda y un groove irresistible

L’événement Concert MALTED MILK + 1ère partie Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-05 par Valence Romans Tourisme