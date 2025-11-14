Concert MALTED MILK + 1ère partie La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Concert MALTED MILK + 1ère partie
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 17 – 17 – 19 EUR
Tarif réduit
+2€ sur place (17€ avec la carte Cordo)
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
Une énergie brute, une âme profonde et un groove irrésistible !
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com
English :
Raw energy, deep soul and an irresistible groove!
German :
Rohe Energie, eine tiefe Seele und ein unwiderstehlicher Groove!
Italiano :
Energia cruda, anima profonda e un groove irresistibile!
Espanol :
Energía bruta, alma profunda y un groove irresistible
