Concert Mama Quilla Rue du Pont Louis Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert Mama Quilla

Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi

au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.

De la musique traditionnelle aux chanteurs mythiques, en passant par des compositions, Mama Quilla nous invite au voyage avec goût et passion. Sara Brenier, chant, ukulélé et percussion, Cédric Audoire, basse et contre basse, Céline Dicharry, chant et harpe llanera, trois musiciens venant de trois univers différents revisitent avec une touche de modernité ce répertoire intemporel.

– Petite restauration et buvette avec l’Instant café associatif – .

Rue du Pont Louis Halle du Lescourre Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert Mama Quilla

L’événement Concert Mama Quilla Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau