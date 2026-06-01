Ogeu-les-Bains

Concert Mama Quilla

Jardin secret Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Un trio aux couleurs d’Amérique du sud, dont le nom fait écho à la Mama Quilla, déesse de la lune et des festivités chez les Incas.De la musique traditionnelle aux chanteurs mythiques, en passant par des compositions, Mama Quilla nous invite au voyage avec goût et passion. Sara Brenier, chant, ukulélé et percussion, Cédric Audoire, basse et chœurs, Céline Dicharry, chant et harpe llanera, 3 musiciens venant de 3 univers différents revisitent avec une touche de modernité ce répertoire intemporel. A17h30 visite du jardin par son propriétaire, sur inscription. Après le spectacle rejoignez les feux de la Saint-Jean organisés par l’Association Fromage en Musique. Venez depuis Oloron à vélo ! Merci à l’association Roue Libre qui propose de partir de l’Espace Jéliote à 17h20, retour à 21h avant la nuit (23km aller-retour, dénivelé doux et rythme tranquille ; casque, lumières et gilet jaune .

Jardin secret Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 billetteriesv@hautbearn.fr

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English : Concert Mama Quilla

L’événement Concert Mama Quilla Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn