La Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère clôture sa saison culturelle 2024-2025 avec une soirée festive et musicale ouverte à tous.

La soirée débutera avec Threebal, un trio jazz fusion aux sonorités électro et afrobeat. Trompette, claviers et percussions s’entrelacent pour offrir un voyage musical énergique et envoûtant. Place ensuite à Mama Said, groupe de hip hop engagé et poétique, porté par un chanteur au verbe acéré et une hype woman magnétique. Leur univers mêle rap, soul et rhythm & blues dans une performance scénique puissante et cathartique. Un moment à ne pas manquer pour célébrer ensemble la fin de la saison culturelle !

Repli prévu à l’espace Cardabelle en cas d’intempéries. .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90 culture@3clt.fr

The Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère closes its 2024-2025 cultural season with a festive musical evening open to all.

Die Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère schließt ihre Kultursaison 2024-2025 mit einem festlichen und musikalischen Abend ab, der für alle offen ist.

La Comunità dei Comuni della Comtal, Lot et Truyère chiude la sua stagione culturale 2024-2025 con una festosa serata musicale aperta a tutti.

La Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère cierra su temporada cultural 2024-2025 con una velada musical festiva abierta a todos.

